Nasa testa Google Glass no fundo do mar - Link - Estadão

Fundo do mar reproduz com precisão as condições enfrentadas por astronautas no espaço, segundo a Nasa. FOTO: Nasa

SÃO PAULO – A NASA quer usar o Google Glass para ajudar astronautas a trabalhar no espaço. Para isso, precisa testar a capacidade dos óculos inteligentes do Google e de outros aparelhos similares de se manterem atualizados e em funcionamento em um ambiente similar ao do espaço antes de enviá-los oficialmente em uma missão.

O lugar escolhido então foi… o fundo do oceano! A explicação dos membros do progrma Missão de Operações em Meio Ambiente Extremo (Neemo, na sigla em inglês), responsável pelos testes, é que o ambiente subaquático é o que reproduz com mais precisão as condições que os astronautas enfrentam no espaço.

O grupo mantém desde 2001, na Flórida, o laboratório submarino Aquarius, usado regularmente para preparar tripulações para futuras missões espaciais.

“Eu nunca estive no espaço e sempre me perguntei como seria estar do outro lado. Essa experiência certamente me deu uma boa ideia de como é”, disse o astronauta Mark Vande Hei, que trabalha na equipe de testes, ao Mashable.

Um vídeo que explica o funcionamento do programa Neemo mostra com detalhes como é feito o teste. Os astronautas executam uma missão igual a que realizariam no espaço no fundo do mar, com peixes nadando ao redor. Veja o vídeo abaixo ou clique para ver no YouTube.