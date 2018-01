Nascida assim - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/wV1FrqwZyKw" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Estreou na manhã de segunda-feira, 28, exclusivamente no Vevo, o novo clipe de Lady Gaga, Born This Way, dirigido por Nick Knight. Ele está disponível no Vevo.com, no canal do Vevo no YouTube e nos aplicativos Vevo Mobile, para iPad, Android, iPhone e iPodTouch.

A música é o single que vendeu mais rapidamente no iTunes (da Apple) no mundo inteiro. Foram mais de 1 milhão de downloads em menos de cinco dias. A canção foi parar no topo das vendas da loja da Apple em 23 países assim que foi lançada, de acordo com dados da empresa.

Agora só falta Lady Gaga desbancar Justin Bieber em número de vizualizações no YouTube e no Vevo, onde o astro teen segue no topo.