NBC processada por pirataria de fonte - Link - Estadão

NBC processada por pirataria de fonte

A emissora de TV norte-americana NBC está sendo processada pelo Font Bureau Inc., por uso não-autorizado de três de suas fontes, e infração de direitos autorais. O Font Bureau acusa a NBC do uso indiscriminado das fontes Bureau Grotesque, Interstate, e Antenna, e exige US$ 2 milhões em compensações. As fontes são usadas em programas de grande audiência, como os talk shows de Jay Leno e Jimmy Fallon, além do Saturday Night Live.

15/10/2009 | 12h40