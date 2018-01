Nebuloso Office 2010 - Link - Estadão

Por muito tempo, Word e Excel foram sinônimos de editor de texto e planilha. A chegada de aplicativos similares e gratuitos à nuvem finalmente fez que a Microsoft se movimentasse para marcar na rede a mesma presença deixada nos computadores domésticos. O Office 2010 chegou às lojas do Brasil e do mundo na última quarta-feira, 28, prometendo ampliar sua base de usuários por meio de preços competitivos e onipresença digital.

Além do Office Web Apps, que oferece versões simplificadas dos principais aplicativos para uso online, o Office 2010 ainda conta com uma edição a ser embarcada gratuitamente em computadores novos, substituindo o defasado MS Works. Ela foi chamada de Office Starter 2010, seguindo exemplo dos modelos mais básicos do Windows.

Além dos clássicos Word, Excel e PowerPoint, o Office 2010 inclui o OneNote, um bloco de notas digital, em seu pacote básico, e o Outlook nos pacotes empresariais. A edição Professional, a mais completa, traz ainda o Access e o Publisher.

As versões custam de R$ 199 (a versão mais simples, chamada de Home and Student) a R$ 1.399 (a mais completa, chamada de Professional).

SOCIAL

Usuários empresariais do Office ganharam um complemento gratuito que se revela a jogada mais ousada da Microsoft na nova suíte: o Outlook Social Connector.

Com ele, o usuário consegue compartilhar arquivos do Office com seus amigos em plataformas sociais – o plugin integra ao leitor de e-mails um histórico de comunicações e comentários feitos nas redes escolhidas.

Já estão disponíveis as conexões com o Facebook, MySpace, LinkedIn e a rede da própria Microsoft, o Windows Live. O complemento deve ser baixado e instalado a partir do site que você deseja conectar.

DESTAQUES

POWER POINT: Aplicativo para criação de apresentações de slide ganhou novos modelos e recursos visuais multimídia

EXCEL: Software de planilhas introduz novos recursos gráficos dinâmicos e automatização de fórmulas e funções

WEB APPS: Office online apresenta novos recursos e integração com aplicativos instalados localmente

ONENOTE: Bloco de notas digital combina texto e vídeo, ganha status de veterano e pode enfim cair no gosto do público