Negócio de mapas da Nokia tem 4 possíveis compradores; diz revista - Link - Estadão

FRANKFURT – A divisão de mapas da Nokia levantou interesse de ao menos quatro potenciais compradores, incluindo Facebook e um consórcio de montadoras alemãs formado por BMW, Audi e Daimler, disse uma revista alemã nesta quarta-feira.

A Manager Magazin citou pessoas familiares com o tema segundo as quais o serviço de transporte Uber está analisando os números do HERE, unidade de mapeamento da Nokia. A empresa de private equity Hellman & Friedman também está interessada.

De acordo com a Manager Magazin, o valor contábil do negócio é de € 2 bilhões (US$ 2,15 bilhões).

Nokia e Facebook recusaram-se a comentar a notícia. Representantes do Uber, Hellman & Friedman, BMW, Audi e Daimler não estavam imediatamente disponíveis para falar sobre o assunto.

A Nokia disse na semana passada que iniciou análises estratégicas sobre o HERE após anunciar a compra da fabricante rival de equipamentos para telecomunicações Alcatel-Lucent.

