Neil Gaiman convoca fãs para escrever livro via Twitter - Link - Estadão

“Sam estava penteando o cabelo quando a menina no espelho largou a escova, sorriu e disse: ‘Nós não te amamos mais’”, diz o começo da história postada por Gaiman

A iniciativa, uma parceria de Gaiman com a BBC, espera receber ao menos mil colaborações. O que não deve ser uma tarefa difícil, uma vez que Gaiman possui mais de 1 milhão de seguidores no site. Posteriormente, todos os twetts devem ser compilados pelo próprio escritor britânico e dar origem assim a um audiobook. O livro para ouvir será liberado de graça no site Audiobooks America da BBC, até o final do ano.

