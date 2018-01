Neil Young lança tocador de música com qualidade superior à do MP3 - Link - Estadão

Aparelho Pono foi uma das campanhas mais bem-sucedidas do Kickstarter. FOTO: Reprodução Aparelho Pono foi uma das campanhas mais bem-sucedidas do Kickstarter. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O cantor Neil Young anunciou durante a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, o lançamento oficial do Pono, tocador de música de alta qualidade idealizado por ele e financiado por meio de uma campanha de financiamento coletivo no site Kickstarter.

“Isto significa muito para mim. Significa que posso voltar a ouvir música de novo”, afirmou o cantor canadense.

A campanha lançada no site de crowdfunding americano em abril do ano passado foi um grande sucesso e arrecadou US$ 6,5 milhões. A meta inicial, de US$ 800 mil foi atingida já nas primeiras dez horas da campanha no ar.

O Pono quer ser um tocador de música de alta definição, oferecendo qualidade de som muito superior ao mp3, próxima ao que é captado no estúdio. Para isso, terá o suporte de uma loja de música especial chamada PonoMusic, que venderá arquivos aos consumidores com melhor qualidade que o iTunes da Apple e, consequentemente, preços mais altos. O ãlbum Led Zeppelin IV que custa US$ 13 no iTunes, por exemplo, é vendido por US$ 27,49 na loja do Pono.

“Eu não escutei música nos últimos 15 anos porque eu odiava como ela soava and fiquei irritado por não poder mais curtir um som. Só conseguia ouvir o que estava faltando”, declarou Young, em entrevista na CES.

O produto já chegou a algumas lojas dos EUA por US$ 399 (cerca de R$1.075) e, por ser um produto de nicho, sua venda será limitada a cerca de 80 lojas no país. “Não tenho nem ideia de quantos aparelhos vou vender. Só me interessa o som da música. Se as pessoas comentarem com os amigos, esse é o nosso plano de marketing”, disse Young, na CES.

O Pono faz parte de uma nova geração de players de música de alta qualidade que estão chegando ao mercado em um momento em que a música digital é vendida a preços bastante acessíveis.

A Sony lançou na CES o Walkman ZX2, que pretende agradar um público profissional, interessado em reprodução e gravação de áudio em alta qualidade. O produto, que já é vendido no Japão e deve chegar aos EUA e Europa no segundo trimestre, vai custar US$ 1.120 – equivalente a R$ 3.019.