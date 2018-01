Neil Young quer som de qualidade na internet - Link - Estadão

Músico publica novo anúncio do seu projeto Pono, misto de novo formato de áudio com serviço musical

SÃO PAULO – O veterano do rock Neil Young avança em sua cruzada por som de qualidade na internet. Semana passada, ele publicou um novo anúncio do Pono, misto de novo formato e serviço musical cujo foco é alta qualidade de áudio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

“Existe uma riqueza de música e alma (ou, se você insiste, “dados”) presa em milhões de gravações feitas nos últimos 50 anos que estamos esperando libertar pela primeira vez”, relata o novo texto do “About” do site oficial do projeto (a “prisão” a que se refere ao texto é a compressão do MP3, que elimina informações do áudio original para gerar arquivos mais leves).

A ideia do Pono (uma palavra havaiana que quer dizer “justo” ou “honrado”) seria proporcionar gravações com parâmetros superiores até aos do CD. Enquanto o compact disc tem taxa de amostragem (“sampling rate”) de 44,1 KHz e profundidade de áudio de 16-bit (“bit rate”), o Pono promete parâmetros de DVD Audio, ou seja, 192 KHz e 24-bit.

Mas muito pouco foi explicado sobre o Pono até agora, então não se sabe exatamente o que será o produto final: novo formato de áudio, serviço de distribuição, hardware, ou tudo junto?

Outras dúvidas: qual será sua compatibilidade com softwares e tocadores de música existentes, como iTunes e iPod (Neil Young chegou a dizer em setembro que o objetivo do Pono era obrigar o iTunes a melhorar a qualidade de seu som)? Ele produzirá bons resultados em qualquer hardware? Qual seria a vantagem da nova tecnologia sobre formatos digitais que já comprimem sem perda de áudio, como FLAC e ALAC?

Entre os apoiadores do Pono estão Craig Kallman, presidente da gravadora Atlantic, e Gigi Brisson, investidor e ambientalista. Mas, conforme o texto do site, o Pono ainda precisa ampliar a base de apoio. Além de pedir engajamento do público, relata que ainda existem conversas com “gravadoras, editoras e mais” a serem finalizadas.