Nem Galaxy S salvou - Link - Estadão

Lucro semestral da Samsung foi 26% menor em relação ao mesmo período do ano passado, apesar das boas vendas do smartphone

SEUL – O lucro da Samsung foi 26% menor no segundo trimestre ante o mesmo período do ano anterior, pressionado pelo fraco desempenho da unidade de telas planas, apesar do esforço da companhia em retornar aos ganhos recordes apurados no ano passado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Uma previsão fraca para os segmentos de computadores e TVs, e a oscilante economia global ofuscaram as robustas vendas do Galaxy S, smartphone que é o carro-chefe da empresa. O aparelho se tornou um dos principais concorrentes do iPhone, da Apple.

O mercado espera que a Samsung, uma das primeiras empresas globais de tecnologia a reportar seus ganhos trimestrais, se torne a maior vendedora de smartphones no segundo trimestre, encerrando o reinado de mais de uma década da finlandesa Nokia.

“(A previsão) é ligeiramente acima do que o mercado esperava, pois muitos reduziram suas expectativas recentemente devido às perdas da unidade de LCDs”, afirmou Kim Young-chan, analista da Shinhan Investment.

“Novamente, serão os smartphones que ditarão a recuperação nos lucros no segundo semestre, embora a competição possa ficar mais acirrada no terceiro trimestre, quando a Apple lançar uma nova versão do iPhone”, disse.

Nesta quinta-feira, 7, a Samsung apresentou lucro operacional de 3,7 trilhões de wons (US$ 3,5 bilhões) para o segundo trimestre, contra previsão de 3,9 trilhões de wons de analistas consultados pela Thomson Reuters.

Em relação ao resultado de um ano atrás, a queda foi de 26%, enquanto na comparação trimestral houve aumento de 25%.

/ Miyoung Kim (REUTERS)

—-

Leia mais:

• Galaxy S sustenta lucro trimestral da Samsung