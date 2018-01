Nerdpedia: Estrela da Morte - Link - Estadão

Universo: Star Wars

Categoria: Arma/Nave

A Estrela da Morte é a principal arma do Império de Palpatine e Darth Vader no universo de Guerra nas Estrelas. Do tamanho de uma lua, a nave espacial é equipada com uma arma laser capaz de destruir planetas inteiros. A Estrela da Morte (“Death Star” no original) foi concebida durante as Guerras Clônicas, e desenvolvida ao longo de quase duas décadas. É a responsável pela erradicação do planeta Alderaan, em ataque assistido pela Princesa Léia – então refém na Estrela da Morte.

A Estrela da Morte aparece ainda no primeiro filme da trilogia original, Guerra nas Estrelas: Uma Nova Esperança, e no último filme da nova trilogia, “A Vingança dos Sith”, ainda como maquete. A nave/lua é eventualmente destruída por Luke Skywalker e Han Solo, com a ajuda de Obi-Wan Kenobi, através de uma falha que deixava exposta superficialmente uma entrada para o seu núcleo de energia. No entanto, apenas alguns anos após a destruição da Estrela da Morte, uma nova ameaça é descoberta com a construção da segunda Estrela da Morte, ainda maior, em Endor – que aparece no último filme da trilogia original, O Retorno de Jedi.

Cientistas (de verdade) descobriram que uma das luas de Saturno – Mimas, a menor dentre as sete – tem notável similaridade à Estrela da Morte, com uma cratera circular em região bem próxima à área onde fica o laser da nave espacial. Veja abaixo: