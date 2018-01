Nestlé reage a protestos - Link - Estadão

Tudo indica que os protestos via Facebook e YouTube surtiram efeito. A Nestlé anunciou uma parceria com a TFT (The Forest Trust), organização sem fim lucrativos que ajudará a empresa a “construir cadeias de abastecimento responsável”, segundo o informe oficial. A parceria é uma tentativa de diminuir a destruição da mata tropical da Indonésia, de onde é extraído o óleo de palma necessário para a fabricação de diversos produtos, incluindo o chocolate Kit Kat.

Em março, o Greenpeace lançou uma campanha publicitária para divulgar os resultados de um seus relatórios, que falava do impacto da demanda por óleo de palma pela Nestlé e por outras grandes empresas sobre as florestas tropicais, o clima e os orangotangos que vivem na Indonésia. A Nestlé tentou retirar o vídeo, que mostra um homem comendo um dedo de orangotango em vez das barrinhas do chocolate Kit Kat, do YouTube e acabou desencadeando um protesto ainda maior via Facebook. A página de fãs da empresa foi lotada durante dias com mensagens indignadas de consumidores.

O anúncio da parceria acalmou os ânimos e rendeu elogios até por parte do Greenpeace do Reino Unido, que declarou em seu site: “Com aproximadamente 1,5 millhões de usuários assistindo ao vídeo sobre o Kit Kat, mais de 22 mil e-mails enviados, centenas de ligações telefônicas e incontáveis co mentários no Facebook ficou claro para a Nestlé que ela teria que enfrentar o problema do óleo de palma e do papel que eles compravam. (…) Mas nós nunca esperávamos que a Nestlé viesse com uma política de ‘desmatamento zero’ tão ampla e tão rapidamente”.