Net supera Telefônica em banda larga após problemas no Speedy - Link - Estadão

A Net, maior operadora de TV por assinatura do País, terminou setembro com 2,790 milhões de clientes de internet rápida, com expansão de 7% sobre junho, e de 35% em 12 meses.

Enquanto isso, a Telefônica tinha no final do terceiro trimestre 2,578 milhões de clientes de banda larga, o que representa queda de 5,5% sobre junho. Mesmo assim, a empresa registrou um aumento de 5% ante setembro de 2008.