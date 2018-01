Netflix agora em iPhone e iPod Touch - Link - Estadão

O serviço de vídeos por assinatura Netflix lançou esta quinta-feira, 26, um aplicativo gratuito para iPhone e iPod que permite aos seus assinantes assistir programas de televisão e filmes por streaming nos aparelhos da Apple. Em abril deste ano a empresa anunciou o aplicativo para o iPad e disse que estavam “trabalhando” para que fosse desenvolvido para demais dispositivos Apple.

A empresa começou com (e ainda mantém) o sistema de entrega de DVDs em casa. A pessoa pedia um filme e o recebia pelos correios. Tempos depois introduziu a tecnologia de streaming, que permitia a visualização diretamente no computador ou na televisão.

O sistema, porém, só funciona nos EUA. Aqui no Brasil, há maneiras de ter acesso ao Netflix através do Xbox 360, porém é necessário um endereço estadunidense válido.

O app está disponível no iTunes e pode ser utilizado desde que o usuário assine o serviço, que dispõe de planos mensais a partir de US$ 8,99 dólares (streaming ilimitado).

No início do mês, a Netflix fechou um acordo de US$ 1 bilhão de dólares com o canal de televisão pago Epix, para tornar-se no distribuidor exclusivo de filmes da Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer Studios e Lions Gate Entertainment.

O aplicativo serve para iPhone e iPod Touch que utilizem a a versão iOS 3.13 ou superior.

(Com informações da Reuters)