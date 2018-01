Netflix anuncia conteúdo para América Latina - Link - Estadão

Netflix e Televisa anunciam programação para América Latina e Caribe. Empresa havia anunciado serviço também em português

MÉXICO – A emissora mexicana Televisa fechou nesta quarta-feira, 27, um acordo com a Netflix (EUA) para a distribuição online por streaming de séries, programas de entretenimento e telenovelas, principalmente na América Latina.

O grupo Televisa chegou a um acordo multianual de licenças de conteúdo com o Netflix, o principal serviço de assinatura pela internet para filmes e programas de televisão, indicou a emissora em um comunicado.

A empresa mexicana afirmou que sob o acordo, vai disponibilizar à Netflix “de maneira não exclusiva” cerca de três mil horas de suas produções por ano, as quais estarão disponíveis “um ano após a sua transmissão pela televisão aberta”.

“Este acordo aumenta a disponibilidade dos conteúdos da Televisa na América Latina e no Caribe, onde a Netflix planeja lançar seu serviço de assinaturas até o final deste ano”, disse a Televisa.

A cadeia mexicana deixou claro que o acordo não inclui a distribuição nos Estados Unidos, ainda que considere ser um primeiro passo para comercializar seu arquivo de programas que inclui cerca de 50 mil horas.

A Televisa é a maior empresa no setor de comunicação de língua espanhol do mundo e atualmente mantém 68% da audiência no México.

No início deste mês, a Netflix disse que usuários no México, América Central, América do Sul e Caribe poderiam acessar seu conteúdo em espanhol, português e inglês no final deste ano; dando fortes indícios de que o serviço deve vir também para o Brasil.

