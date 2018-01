Netflix aumenta preço de plano em 60% - Link - Estadão

Pela primeira vez, empresa separou preço dos serviços de entrega de DVDs pelo correio e streaming ilimitado de vídeo pela internet

LOS ANGELES – A Netflix elevou os preços mensais para os clientes que usam seu pacote de serviços online e por correios, decisão que pode levar mais clientes a adotar exclusivamente o serviço de stream de filmes da empresa.

A empresa anunciou aumento de 60% no preço mensal de um plano que permite que os usuários assistam a filmes e vídeos online sem limitações e recebam DVDs pelo correio.

Os clientes dos Estados Unidos que desejarem os dois serviços pagarão US$ 7,99 para receber um DVD por vez pelo correio, e mais US$ 7,99 por streaming ilimitado, ou um total mensal de US$ 15,98, anunciou a companhia na terça-feira, 12. O preço anterior era de US$ 9,99 por mês.

O aumento terá efeito imediato para os novos assinantes e a partir de setembro para os atuais assinantes.

A Netflix, o maior serviço norte-americano de locação de filmes, com 23 milhões de assinantes, recentemente vem reforçando seu serviço de streaming para televisores e aparelhos móveis, e reduzindo a ênfase no serviço que encaminha DVDs pelo correio aos assinantes em envelopes vermelhos.

A companhia está enfrentando alta nos custos postais e vem reforçando seu acervo de títulos para streaming, diante da concorrência de rivais online como a Amazon.com e Hulu.

A Netflix separou os preços dos serviços via correio e por streaming “para refletir melhor os custos de cada um e oferecer escolha aos nossos associados”, afirmou Jessie Becker, vice-presidente de marketing da empresa em um post no blog da Netflix.

A companhia afirmou, no entanto, que vê demanda continuada por DVDs. ”Dada a vida longa que acreditamos que o serviço de DVDs via correio ainda terá, tratar os DVDs como um adicional de dois dólares mensais ao nosso serviço de streaming ilimitado não faz muito sentido financeiro e nem satisfaz as pessoas que desejam apenas os DVDs”, escreveu Becker.

Eric Wold, analista da Merriman Capital, disse acreditar quer a empresa esteja “tentando afastar as pessoas dos DVDs” ao elevar o preço do serviço combinado.

