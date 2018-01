Netflix aumenta preços e investirá em conteúdo - Link - Estadão

Netflix deve investir mais em produções próprias, como ‘House of Cards’. FOTO: Divulgação Netflix deve investir mais em produções próprias, como ‘House of Cards’. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O aumento previsto dos preços das assinaturas da Netflix vão permitir mais gastos para a produção de conteúdo original e na expansão internacional, na busca por mais clientes no mundo todo. A empresa deve aumentar a assinatura mensal em US$ 1 ou US$ 2 para novos clientes em alguns países, sem citar o Brasil.

Quando chegou ao País, em setembro de 2011, o serviço de streaming de filmes, documentários, séries e shows cobrava R$ 15 de seus clientes. Na estreia, diretor e cofundador Reed Hastings disse ao Link que esperava manter o valor inicial “por muito tempo”.

A mensalidade subiu apenas uma vez desde então, chegando a R$ 17. Se afetada por este último aumento, a assinatura para brasileiros poderia chegar a R$ 22.

Hastings garantiu que a mudança no valor cobrada será utilizado para a produção e compra de conteúdo e investimentos em qualidade da infraestrutura. O CEO aposta que não perderá clientes com possíveis aumentos, assim como ocorreu na Irlanda, onde após reajuste de US$ 1, a base de usuários interessados se manteve.

A empresa exibiu os resultados do primeiro trimestre deste ano, no qual alcançou a marca inédita de US$ 1 bilhão de receita. No mundo todo, são 48 milhões de usuários (4 milhões só do último trimestre).

As ações da companhia chegaram a subir mais de 6% após a divulgação dos números e dos planos de aumento da mensalidade.