Netflix checa piratas ao comprar conteúdo - Link - Estadão

“Antes de adquirir os direitos de novas séries, procuramos saber se as pessoas estão assistindo mesmo”, diz diretora do serviço

SÃO PAULO – Não é segredo que um dos principais objetivos do Netflix é ser um adversário da pirataria – afinal, se é possível pagar pouco para ter o conteúdo de maneira legal, é esperado que as pessoas parem de baixar vídeos ilegalmente. Entretanto, a pirataria pode ser um aliado do serviço – pelo menos, no que diz respeito à audiência.

Em entrevista ao site holandês Tweakers, a vice-presidente de aquisição de conteúdo do Netflix, Kelly Merryman, comentou que “antes de comprar séries, procuramos saber se elas estão tendo audiência nos sites piratas”. Tal estratégia, por exemplo, fez o Netflix comprar os direitos da série “Prison Break”, um sucesso nos sites ilegais da Holanda.

Outro ponto interessante da entrevista foi a de que o Netflix tem preferência por conteúdos que funcionem quando reprisados, o que afasta o serviço de comprar conteúdo de reality shows, transmissões de esportes ou noticiários.

Emmy

O esforço do Netflix de desenvolver suas próprias séries continua a dar frutos – pelo menos no que diz respeito a premiações. No domingo, 15, “House of Cards”, patrocinada pelo serviço, venceu dois prêmios (Elenco de Série Dramática e Direção de Fotografia) no Creative Arts Emmy Awards – prévia da maior premiação da TV americana focada na área técnica.

Mas não é só: no próximo domingo, 22, acontece a grande premiação – o Primetime Emmy Awards – e o Netflix tem 14 indicações, distribuídas entre três de suas produções originais. “House of Cards” disputa em nove categorias, enquanto a retomada “Arrested Development” tem três indicações, e o drama adolescente “Hemlock Grove”, duas.