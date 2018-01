Netflix chega em setembro no Brasil - Link - Estadão

Diretor da locadora virtual vem ao Brasil oficializar a chegada da empresa ao País

SÃO PAULO – A Netflix finalmente anunciou uma data para a sua chegada no Brasil: 5 de setembro. O diretor da empresa, Reed Hastings, vem ao Brasil para fazer o anúncio oficial. A maior locadora virtual do mundo, original dos Estados Unidos, tornou pública no início deste ano sua intenção em expandir os negócios para demais países no globo, principalmente na América Latina.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em julho, sabia-se que a locadora viria para o Brasil até o final do ano, mas não havia nenhuma precisão sobre a data.

A Netflix, que antes só alugava filmes por correio, passou a vender conteúdo por streaming via internet, cobrando uma mensalidade baixíssima. A partir de uma mudança na tabela de preços em julho, para alugar um DVD via correio, cobra-se US$8 por mês. Caso o cliente queira ter streaming ilimitado de filmes e séries seriam cobrados mais US$8, totalizando US$ 16, o que, em reais, seriam R$ 25.

Após acordo com a mexicana Televisa, a Netflix passou a ter no catálogo o conteúdo da emissora, mirando em países latinos e caribenhos.

—-

Leia mais:

• Netflix em expansão internacional