Netflix é indicado ao Globo de Ouro - Link - Estadão

Atrações concorrem a estatuetas da premiação pela primeira vez; em setembro, House of Cards venceu Emmy

SÃO PAULO – O Netflix cravou mais um lugar importante no que diz respeito ao reconhecimento crítico de suas produções originais.

Nessa quinta-feira, 12, o serviço viu “House of Cards”, “Orange is the New Black” e “Arrested Development” serem indicadas a seis estatuetas do Globo de Ouro, prêmio de cinema e TV oferecido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Primeira série a estrear como produção própria do serviço de streaming, “House of Cards” teve quatro indicações: série de TV em drama, ator (Kevin Spacey), atriz (Robin Wright) e ator coadjuvante (Corey Stoll).

A comédia “Arrested Development”, cujo retorno foi patrocinado pelo Netflix, recebeu uma indicação para o ator Jason Bateman, enquanto “Orange is the New Black”, que se passa em um presídio feminino, foi lembrada com a atriz Taylor Schilling.

2013 tem sido um ano especialmente bom para o serviço de streaming de vídeo, pelo menos no que diz respeito à premiações e críticas. Em setembro, “House of Cards” tornou-se a primeira série exclusivamente online a vencer um Emmy (Melhor Direção em Drama), e as atrações da Netflix juntas possuíam 14 indicações na premiação, que escolhe os melhores da TV americana.