Netflix está pagando para quem quiser assistir filmes em casa - Link - Estadão

A Netflix acaba de abrir uma vaga para o que pode ser talvez o melhor emprego do mundo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Se você é daqueles que já disse: “ah, que bom seria se meu trabalho fosse ver filmes e séries o dia todo”, preste atenção: a Netflix acaba de abrir uma vaga para quem quiser trabalhar justamente com isso, tendo apenas a tarefa de descrever objetivamente cada filme e episódio de série que for assistido.

Tudo isso porque a Netflix tem um sistema de recomendação de filmes para seus usuários baseados em tags – isso é, “etiquetas” com pequenas descrições de gêneros ou emoções que se pode ter assistindo àquela atração. Para isso, é preciso que os programas passem por alguma avaliação humana – e é essa a tarefa do novo contratado, que basicamente ganhará um salário para assistir TV o dia todo.

Entre os benefícios do emprego, o contratado poderá trabalhar de casa, com horários flexíveis, diretamente do seu sofá, e ganhará uma assinatura grátis da Netflix. Entretanto, para se qualificar para a vaga, é necessário ser um expert em cinema e TV, ser organizado e detalhista, e ter experiência com Excel e sistemas de conteúdo. Diferenciais como experiência em empresas de mídia ou internet ou um projeto de estudos sobre cinema ou televisão serão levado em consideração.

Infelizmente, a vaga está disponível apenas no Reino Unido e na Irlanda. Caso você queira tentar a sorte mesmo assim, vale conferir.