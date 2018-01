Netflix está sendo processada por download de vídeos - Link - Estadão

A Netflix anunciou um novo recurso que permite fazer download de filmes e séries. Com isso, usuários conseguirão assistir produções da plataforma mesmo sem conexão de internet. Entretanto, nem tudo está disponível para ser baixado. Confira, a seguir, alguns exemplos de filmes e séries que já podem ser assistidos offline.

Sucesso de público e crítica, Breaking Bad já pode ser assistida no metrô sem medo de ficar sem conexão. A série, que acompanha um professor de química que começa a produzir manfetamina para sustentar a sua família, já está disponível para download na Netflix.

Se você estiver voando no DeLorean, não tem problema de ficar sem sinal de celular. O filme De Volta para o Futuro também está disponível para download na Netflix.

House of Cards, com Kevin Spacey, também está disponível para download na plataforma da Netflix.

Nova série original da Netflix, The Crown também já pode ser assistida quando o usuário estiver sem conexão.

Produção original da Netflix, Orange is the New Black também pode ser encontrada para download na plataforma.