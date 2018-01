Netflix estreia serviço em Cuba - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Netflix anunciou o lançamento de seu serviço de streaming de filmes e programas de televisão em Cuba nesta segunda-feira, 9.

De acordo com a empresa, o serviço estará disponível a partir de hoje a clientes com conexão à internet e cartão de crédito internacional, ou seja, uma pequena parcela da população cubana. Ele começará a ser oferecido por US$ 7,99 por mês, mesmo preço cobrado nos EUA e Brasil.

Com isso, os cubanos poderão assistir a séries famosas do site como House of Cards, Orange is the New Black e Marco Polo.

A empresa disse no mês passado que completaria sua expansão para 200 países em dois anos. A estratégia da Netflix é ampliar sua presença internacional à medida que seu crescimento desacelera nos Estados Unidos.