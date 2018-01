Netflix lança concurso de filmes no Brasil - Link - Estadão

Empresa vai eleger uma produção nacional para ser distribuída internacionalmente pelo seu serviço de streaming

SÃO PAULO – A Netflix vai lançar um concurso para escolher uma produção cinematográfica brasileira para ser distribuída internacionalmente pelo seu serviço de streaming.

O Prêmio Netflix terá dez filmes candidatos que serão anunciados na quinta-feira, 29, durante a 24.º edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Os dez concorrentes foram selecionados por um comitê de representantes do Curta Kinoforum e do Festival do Rio, que são parceiros da Netflix no projeto.

A partir do anúncio, os candidatos vão entrar uma votação popular no site do prêmio, que estará disponível também na quinta-feira. O vencedor será conhecido em outubro, durante cerimônia realizada no Festival do Rio, e será eleito a Joia do Cinema Brasileiro.

O Brasil é o primeiro país no mundo que receberá o Prêmio Netflix. “A indústria brasileira de filmes é extremamente rica e queremos ajudar a colocar um deles debaixo dos holofotes em todo o mundo”, diz Vinícius Losacco, VP de Marketing da Netflix para a América Latina.

Desde o lançamento no Brasil, a Netflix vem investindo em produções nacionais para aumentar seu catálogo. Além de licenciar filmes e séries de TV de grandes distribuidoras e canais, como Bandeirantes e TV Cultura, a companhia temcomissionado especiais, como stand-ups de comédia com Rafinha Bastos e Marcela Leal, além de séries como “A Toca”, produzida pela Parafernalha.

—-

Leia mais:

• Netflix lança recurso ‘minha lista’

• Filme vai da web para a televisão