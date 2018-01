Netflix não irá para o PlayBook - Link - Estadão

Tablet da BlackBerry fica de fora de serviço disponível há bastante tempo para Android, iPhone e iPad

SÃO PAULO – A empresa de aluguel de filmes por correio e online Netflix não tem planos de levar seus serviços ao tablet da Research in Motion PlayBook.

“Nós não planejamos oferecer suporte a aparelhos BlackBerry, incluindo o PlayBook”, disse a empresa no Twitter na noite de quinta-feira em resposta a uma pergunta.

O serviço da Netflix é disponível há tempos para o iPhone e o iPad da Apple e aparelhos que utilizam o sistema Android, do Google.

A biblioteca de aplicativos de terceiros da RIM fica para trás em relação aos conjuntos de programas disponíveis para os aparelhos Android e da Apple, e a empresa canadense tem focado sua atenção nos últimos meses em desenvolvedores, numa tentativa de reduzir a diferença.

A RIM atualizou o software do Playbook na terça-feira, 21, tornando possível para desenvolvedores transferir facilmente seus aplicativos para o Android ao seu tablet. A atualização também permite que um smartphone BlackBerry controle remotamente o Playbook, que pode se conectar a uma televisão através de cabo.

A Netflix tem mais de 24 milhões de assinantes nos Estados Unidos, onde ela oferece tanto o serviço por correio quanto streaming de filmes e programas de TV. A empresa também expandiu seu serviço de streaming ao Canadá e partes da América Latina, incluindo o Brasil.

