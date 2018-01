Netflix nega vazamento de senhas de usuários - Link - Estadão

Foto: Kiyoshi Ota/Bloomberg Se você está preocupado com o tipo de conteúdo que seus filhos veem ou têm acesso no YouTube, uma opção é ativar o Modo Restrito no navegador de internet que eles usam. A plataforma de vídeos do google usa informações do título, descrição, metadados, avaliações e restrições de idade colocadas em cada vídeo para identificar conteúdo adulto e bloqueá-lo. Só tome cuidado, pois é necessário ativar a opção em todos os navegadores do computador.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Há duas maneiras de ativar o Modo Restrito. A primeira, se você usa a versão nova do YouTube, é ir até o ícone da sua conta (no canto direito da tela), selecionar o menu e ativar a opção de Modo Restrito. Se você ainda está com a versão antiga, basta rolar a página inicial da plataforma até o final e ativar a opção, como na imagem acima.

Foto: Bruno Capelas/Estadão Bloquear o conteúdo adulto em um celular com sistema operacional Android também é fácil. É só estar logado na conta do YouTube, ir até a sua foto de perfil no canto direito, clicar em configurações, depois em geral e em seguida em Modo Restrito.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Para os smartphones com sistema operacional iOS, é só ir até a foto de perfil no canto direito, selecionar configurações e depois clicar em Modo Restrito.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Contudo, se você ainda estiver inseguro com o que seus filhos podem encontrar no site, uma boa opção é criar uma conta para as crianças no YouTube Kids, que só tem conteúdo infantil. Há também aplicativos dessa versão para Android e iOS.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se você está preocupado com que os pequenos estão assistindo na Netflix, saiba que é possível criar um perfil infantil, que limita os filmes por faixa etária. Basta selecionar o seu nome no canto direito, clicar em “gerenciar perfis”, selecionar o perfil do seu filho e depois marcar a caixa “criança”. Depois, é só escolher qual categoria de filme poderá ser exibida para aquele perfil.