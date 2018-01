Netflix poderá ser acessado pelo Xbox 360 - Link - Estadão

Usuários da Xbox Live Gold poderão fazer streaming de conteúdo pelo console e controlar navegação com o Kinect

Navegação pelo serviço de streaming poderá ser comandada por movimentos corporais via Kinect. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Usuários brasileiros do Netflix poderão acessar o serviço de streaming pelo console Xbox 360 da Microsoft a partir desta quarta-feira, 7, anunciou empresa norte-americana. Também será possível usar movimentos corporais para controlar a navegação do serviço usando o Kinect.

A nova plataforma também já pode ser usada por usuários do Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e Canadá.

Segundo a Netflix, o acesso do serviço pelo Xbox oferece suporte à transmissão 720p de alta definição e a som Dolby Digital 5.1 Surround e apresenta controles de configurações na parte inferior da tela. A transmissão adaptará automaticamente a qualidade da imagem de acordo com a largura da banda disponível.

Para poder acessar o serviço pelo Xbox 360, os usuários do Netflix precisarão ser assinantes da Xbox Live Gold, fazer a última atualização lançada pela Microsoft e baixar o aplicativo do Netflix no Xbox Marketplace.

Na terça-feira, 6, a Microsoft lançou uma atualização para a Xbox Live que permitirá a exibição de filmes e conteúdo de TV pelo console.

