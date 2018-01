Netflix recebe 31 indicações ao Emmy - Link - Estadão

‘House of Cards’ foi a campeã com 13 indicações. FOTO: Divulgação ‘House of Cards’ foi a campeã com 13 indicações. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – As produções da Netflix voltaram a ganhar destaque especial no Emmy deste ano e receberam 31 indicações ao principal prêmio da TV americana, que anunciou seus finalistas na manhã desta quinta-feira, 11.

Foram 13 indicações para House of Cards, 12 para Orange is The New Black, 4 para The Square, 1 para Derek e 1 para Brave Miss World. As séries concorrem em categorias importantes como “Melhor série dramática” para House of Cards e “Melhor série de comédia” para Orange is the New Black. Ricky Gervais ganhou indicação para melhor ator em comédia como Derek, Kevin Spacey foi indicado como melhor ator de drama por House of Cards e Taylor Schilling conseguiu a indicação para melhor atriz em comédia pelo papel em Orange is The New Black.

A Netflix foi a primeira empresa a receber uma indicação ao Emmy por programas desenvolvidos especialmente para a internet. No ano passado, foram nove indicações por House of Cards e três por Arrested Development. A empresa ganhou três prêmios com House of Cards, incluindo o de melhor diretor de série de drama para David Fincher.

“Estamos muito emocionados em receber trinta e uma indicações em nosso segundo ano, que reconhece de forma mais ampla a nossa programação – das mulheres de ‘Litchfield’ em Orange is the New Black e os bastidores de Washington em House of Cards até a doce comédia Derek e o retrato verdadeiro, destemido e contemporâneo do Egito em The Square”, disse Ted Sarandos, Diretor de Conteúdo da Netflix.

Concorrência

Laverne Cox é a primeira transexual a ser indicada ao Emmy. FOTO: Reuters

A disputa este ano será acirrada. Na categoria de melhor drama, por exemplo, House of Cards concorrerá com séries como Breaking Bad, Downtown Abbey, Game of Thrones, Mad Men e True Detective.

Na categoria melhor comédia, Orange is the New Black concorre com Modern Family, Silicon Valley, The Big Bang Theory, Louie e Veep.

Outro destaque entre as indicações recebidas pela Netflix está no fato de que pela primeira vez uma atriz transexual irá concorrer ao prêmio, por causa da indicação de Laverne Cox como melhor atriz coadjuvante por Orange is the New Black.

A cerimônia de entrega do prêmio Emmy será realizada nos EUA em 25 de agosto.

Veja a lista completa de indicados ao Emmy.