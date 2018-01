Netflix tem menos novos assinantes que o esperado e ação cai - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

LOS ANGELES – O Netflix teve adições líquidas de assinantes menores que o esperado no trimestre, o que fez as ações do serviço de vídeo pela Internet caírem 24% no after-market, nesta quarta-feira.

O Netflix teve adição líquida de 3,02 milhão de assinantes no mundo todo no terceiro trimestre, abaixo de sua previsão de 3,69 milhões.

O lucro líquido da companhia subiu para US$ 59,3 milhões no trimestre, ou US$ 0,96 por ação, na comparação com 31,8 milhões, ou US$ 0,52 por papel, um ano antes. A receita subiu 38%, para US$ 1,41 bilhão.

Mais cedo, a companhia anunciou que a série norte-americana de TV “Friends” estará disponível no serviço a partir do ano que vem. Todos os 236 episódios da popular série da NBC estarão disponíveis no serviço da Neflix a partir de 1º de janeiro.

A companhia anunciou o acordo com show da banda Rembrandts, que tocou a música “I’ll be there for you”, tema de abertura de “Friends”, no café Central Perk. O café foi montado em Nova York neste mês para lembrar os 20 anos da estreia da série.