Netflix terá mais programação de TV pública americana - Link - Estadão

EUA – A Netflix disse que fechou um acordo de vários anos para transmitir mais programação da rede televisão pública dos Estados Unidos, PBS, ampliando o conteúdo disponível para assinantes nos EUA e no Canadá, dois mercados rentáveis da empresa.

O acordo anunciado nesta quarta-feira inclui a assinatura exclusiva de direitos de vídeo para todas as temporadas do drama britânico The Bletchley Circle, no início no segundo semestre, e a série Super Why! em 2014.

A Netflix vai acrescentar outras séries de crianças, incluindo Wild Kratts, documentários como Prohibition e Central Park Five, e temporadas passadas de Nova e outras séries de não-ficção.

/ REUTERS