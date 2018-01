Netflix vai produzir documentários - Link - Estadão

Empresa anunciou que após o sucesso de suas séries, vai produzir seus próprios documentários e vídeos de comédia stand-up

SÃO PAULO – Depois de produzir séries bem-sucedidas como House of Cards e Arrested Development, indicadas ao Emmy deste ano, a Netflix agora quer produzir seus próprios documentários e vídeos de comédia stand-up. O anúncio foi feito durante a divulgação dos resultados trimestrais da empresa, na segunda-feira, 22.

“Além das séries, vamos expandir nossas iniciativas para incluir documentários e especiais de comédia stand-up. A Netflix se tornou um grande destino para fãs desses gêneros muito amados e frequentemente mal distribuídos”, anunciou a empresa em comunidado.

O posicionamento coloca a Netflix como competidora de grandes canais norte-americanos como a HBO, que produz o mesmo tipo de conteúdo.

A Netflix anunciou que fechou o segundo trimestre com 7,75 milhões de usuários internacionais (7,01 milhões deles são pagantes) e 29,81 milhões de usuários nos Estados Unidos (28,62 milhões pagantes). A diferença ocorre porque a empresa oferece um mês de acesso gratuito ao serviço para novas assinaturas.

Segundo a assessoria de imprensa no Brasil, mais 1 milhão de assinantes estão na América Latina, incluindo o Brasil.

Em um ano, a Netflix teve um crescimento de 10 milhões de usuários em todo o mundo, o que garantiu um aumento na receita da empresa de 26% nos Estados Unidos e de 155% internacionalmente. Ao todo, a receita subiu para US$ 1,069 bilhão no segundo trimestre, ante US$ 889 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado trimestral, porém, ficou abaixo do estimado pela empresa.

