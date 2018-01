Netflix vence seu primeiro Globo de Ouro - Link - Estadão

Robin Wright foi escolhida a Melhor Atriz por uma Série Dramática por seu papel em House of Cards

Robin Wright contracena com Kevin Spacey em House of Cards FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Depois de vencer um Emmy com a direção de David Fincher em House of Cards, o Netflix conquistou seu primeiro Globo de Ouro na noite do último domingo, 12.

Dessa vez, foi a atriz Robin Wright que levou o prêmio por sua atuação na série, considerada a melhor atriz de uma série dramática em 2013. Contra Wright, concorria outra atriz de uma série do serviço de streaming: Taylor Schilling, a protagonista de Orange is the New Black.

Ao todo, as produções originais do Netflix tinham sido indicadas a seis estatuetas do Globo de Ouro, prêmio que é oferecido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

A vitória dá continuidade à boa fase do serviço de streaming de vídeos. Em 2013, além da vitória de House of Cards no Emmy, as atrações da Netflix juntas possuíam 14 indicações na premiação, que escolhe os melhores da TV americana.