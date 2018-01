Netmovies e IG; juntos - Link - Estadão

Atualmente, a Netmovies tem à disposição para locação mais de 20 mil filmes em DVD, o que representa, segundo eles, todos os títulos lançados no Brasil. “Os preços das assinaturas devem ser os mesmos, para não existir conflito”, explicou o CEO da Netmovies, Daniel Topel.

A empresa também anunciou a aquisição do Pipoca Online, um dos últimos concorrentes da Netmovies no segmento de locação virtual.

De acordo com ele, o volume de locações em 2009 foi de pouco mais de 10 milhões. Com a parceria do IG e o englobamento dos clientes do Pipoca Online, a Netmovies espera um crescimento de 350% no ano que vem.