Networks de YouTube ganham espaço no Brasil - Link - Estadão

Os sócios Deive Pazos, Gustavo Mafra e Alexandre Ottoni pretendem expandir sua rede de canais em 2015. FOTO: Daniel Teixeira/Estadão

SÃO PAULO – Liga a webcam e começa a gravar. O que vem a seguir pode ser uma piada, a opinião sobre um novo game, um tutorial de maquiagem ou uma apresentação musical. Depois, sobe o vídeo no YouTube. A prática já é comum. Por isso, para se destacar da massa, muitos produtores de vídeo buscam se profissionalizar. Para ajudar nessa escalada, empresas assumiram para si a missão de tornar sustentável a carreira de milhões de “youtubers” no Brasil e no mundo.

São as chamadas networks, (MCNs, na sigla em inglês), redes de canais que recrutam produtores de conteúdo, oferecendo ajuda técnica, conselhos e intermediando contato com marcas e o Google. Em troca, abocanham parte da receita gerada pela audiência e pelos produtos anunciados.

Uma MCN pode acumular até dezenas de milhares de canais sob seu guarda-chuva. Nos Estados Unidos, essas empresas se concentraram em Los Angeles, onde logo chamaram atenção de gigantes como Warner, Disney e DreamWorks;

Para o Google, o novo filão é do seu absoluto interesse – não só por a empresa abocanhar 45% da receita gerada pelos vídeos, enquanto o produtor fica com 38,5% e a network com 16,5%. Segundo o diretor de conteúdo do YouTube Brasil, Álvaro Paes de Barros, as networks ajudam a produção de vídeos. “Elas criam valor em torno de uma série de serviços, como gestão de talentos e desenvolvimento de séries, que estão fora do alcance do YouTube.”

O Brasil é hoje o segundo maior público do YouTube. Esse fato não passou despercebido das networks, que olham com interesse para o País, recrutando mais canais – além dos nacionais que já fazem parte da sua rede – ou expandindo sua base de escritórios.

A Style Haul, focada em moda e beleza, é uma das que acompanha de perto o que acontece por aqui. Dos seus 4 mil canais, 320 são brasileiros. “O Brasil é muito importante para nós e para o setor de beleza. Há canais que chegaram a quadruplicar suas visualizações conosco. A tendência é continuar esse crescimento e a expansão no Brasil tende a ser muito mais forte”, disse Luiza Ricupero Negret, vice-presidente da Style Haul Mundo, divisão focada no atendimento a canais de língua espanhola e portuguesa.

A rede Big Frame, da DreamWorks, é conhecida por ser muito seletiva, o que explica seu número “baixo” de canais. Apenas 300. A empresa tem planos de instalar escritório no Brasil já no início de 2015, e aumentar o volume de canais nacionais.

“Tanto os criadores como os fãs brasileiros gostam muito de cultura criativa. É provavelmente o país mais semelhante aos EUA nesse sentido”, diz o cofundador e CEO da Big Frame, Steve Raymond. “Por isso, estamos muito confortáveis sobre como nossos negócios vão se traduzir por aqui.”

Brasileiro do canal MysteryGuitarMan é associado à rede americana Big Frame. FOTO: Reprodução/YouTube

O único brasileiro na rede de Raymond hoje é Joe Penna, conhecido por seu canal MysteryGuitarMan, com vídeos que misturam humor e música. Seguido por 2,9 milhões de fãs, Penna vive com o dinheiro que ganha com os vídeos. Para ele, a parceria com uma rede é fundamental para quem, assim como ele, quer lucrar com o YouTube. “Eles me ajudaram a encontrar anunciantes, investidores para projetos maiores e a desenvolver minha carreira como produtor e diretor”, disse.

É do Brasil!

Por aqui, dois grandes fenômenos da internet são responsáveis por networks. De um lado, Felipe Neto, com 26 anos é o responsável pela ParaMaker. Criada há dois anos a partir de um acordo entre sua produtora Parafernalha e a americana Maker, a rede já tem quase 4 mil canais para cuidar.

Um dos primeiros brasileiros a se tornar popular no YouTube, o jovem empresário vê com bons olhos a profissionalização da indústria. Neto, que viu a receita da ParaMaker crescer 700% entre um ano e outro, hoje diz com propriedade que é possível viver do YouTube, e que o bom momento se deve ao potencial de crescimento que o YouTube ainda tem no Brasil e ao interesse demonstrado pela “mídia tradicional”.

“O mundo está cada vez mais conectado e exigente. O consumo de televisão diminuiu muito e as empresas já estão ligadas nisso”, diz. No entanto, apesar do bom momento de aquisições nos EUA, Felipe rejeita a ideia de se desfazer da empresa. “Estamos negociando projetos com a TV, mas não passa pela minha cabeça vender a ParaMaker.”

Famoso por vídeos no YouTube, Felipe Neto hoje é dono da maior rede brasileira. FOTO: Arquivo Pessoal

Do outro lado, a dupla do site Jovem Nerd, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, está à frente da Amazing Pixel. Criada em outubro de 2013, a rede conta com apenas 12 canais – número que deve chegar a 100 no ano que vem –, mas se especializou em buscar empresas interessadas em anunciar seus produtos durante os vídeos – e não em banners. Apesar de menor volume, a prática gera mais receita, dividida apenas entre produtor e network, além de melhores resultados para as marcas.

“A gente faz mídia direcionada e cada canal tem uma linguagem diferente. É muito mais trabalhoso”, explica Deive Pazos. Para ele, trabalhar com atendimento mais pessoal – e menos automatizado, como ocorre nas grandes redes – é o que permitirá o crescimento da empresa. Segundo Pazos, já há inclusive conversas com investidores. “É um passo bem grande, mas ainda estamos em negociação.”

“Estamos profissionalizando esse novo mercado que tem muita gente querendo crescer, mas não sabe como. A network veio para fazer esse meio campo”, diz Alexandre Ottoni. “Fazemos parte dessa pequena grande revolução no entretenimento digital.”