Neuro iPhone - Link - Estadão

Imagine só controlar o iPhone e o iPad apenas com os seus pensamentos. É isso que promete o XWave, um acessório similar a um fone, mas que mede ondas cerebrais e as devolve para um dispositivo qualquer. A empresa que produz o aparelho, a NeuroSky, promete que com ele é possível jogar games, controlar as luzes de acordo com o seu temperamento e abandonar até o touchscreen dos aparelhos da Apple, navegando apenas com as ideias. Será?

Na verdade, é bem difícil que funcione mesmo tão bem. As pré-vendas do XWave começarão em outubro e, por enquanto, temos que confiar apenas nos vídeos promocionais da ferramenta. Eles mostram que o equipamento já vem com um aplicativo instalado, o XWave App, que ajuda o usuário a entender como controlar as coisas com a mente, que deve focar-se e passar por uma série de etapas.

Outro aplicativo, o XWave Tunes, diz escolher músicas que estimulem a cabeça e conectar a pessoa a outros usuários com gostos semelhantes. Parece ambicioso demais para uma tecnologia que, mesmo na área médica, ainda engatinha. E além disso tudo, a NeuroSky ainda abriu a plataforma para colaborações de programadores independentes, que podem criar o que for com base no kit de desenvolvimento. Games, redes sociais, plataformas de texto automático – sabe-se lá o que pode sair disso.

Por enquanto, fiquem com o vídeo futurista-tosco da plataforma: