Neuromancer faz 25 anos - Link - Estadão

Neuromancer faz 25 anos

Há 25 anos era publicado ‘Neuromancer’, de William Gibson, obra seminal do gênero cyberpunk. A rede mundial de computadores retratada no livro, a Matrix, é tão semelhante à web que alguns chegam até a dizer que a internet foi criada por causa dela. Outras projeções, como a implantação de chips de aprimoramento no cérebro (os microsofts), ainda parecem distantes.

08/07/2009 | 23h35

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo