'Neutralidade da rede' no governo - Link - Estadão

O professor de Direito da Universidade de Columbia e criador do termo “neutralidade da rede”, Tim Wu, foi nomeado pela Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos nesta terça-feira, 9, como conselheiro de proteção ao consumidor e de concorrência relacionados à internet e a celulares. A notícia foi publicada pelo blog Bits, do jornal New York Times.

Wu, autor de livros como The Master Switch (sem edição no Brasil), vai trabalhar no escritório de Planejamento de Políticas da Comissão Federal de Comércio, uma agência reguladora norte-americana.

Segundo a reportagem, a Universidade de Columbia divulgou um comunicado confirmando saída temporária de Tim Wu da universidade, onde atualmente lecionava sobre propriedade intelectual. O comunicado afirma que, entre suas novas responsabilidades, está ajudar a agência em desenvolver “políticas de concorrência de longo prazo e iniciativas de proteção aos consumidroes”.

Em seu Twitter, Wu escreveu: “Começando na próxima semana, sem mais tweets sobre políticas”.

De acordo com o New York Times, o presidente da FTC, Jon Leibowitz, afirmou em comunicado que o trabalho de Wu na agência vai abranger “proteção do consumidor, concorrência e tecnologia”.

