'New York Times' terá lista de e-books mais vendidos - Link - Estadão

As listas de best-sellers, na versão online. Clique para abrir. FOTO: REPRODUÇÃO

Os livros digitais atingiram mais uma marca importante: eles terão sua própria lista de mais vendidos no jornal New York Times.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O jornal, cujas listas de livros mais vendidos são referência para medir o sucesso entre os autores, anunciou na quarta-feira, 10, que começará a publicar no início de 2011 um ranking de vendas para livros digitais de ficção e não-ficção.

Segundo o jornal, a lista será formada por dados de vendas semanais das editoras, das redes de livrarias e lojas independentes, lojas online e outras fontes.

A seção literária publicada aos domingos pelo jornal também trará as listas de e-books mais vendidos nos Estados Unidos.

O mercado de livros eletrônicos tem crescido rapidamente nos últimos três anos com o lançamento do leitor digital da Amazon, o Kindle, seguido do lançamento do iPad em 2010 e do aparelho da livraria norte-americana Barnes & Noble, o Nook.

(ASSOCIATED PRESS)