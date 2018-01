New York Times volta a cobrar por conteúdo online - Link - Estadão

O site do jornal New York Times começará a cobrar pelo acesso a parte de seu conteúdo online em uma nova tentativa de convencer internautas a pagarem por notícias digitais.

O jornal anunciou nesta quinta-feira, 17, que iniciará a cobrança no Canadá e que lançará um modelo similar nos Estados Unidos e globalmente no próximo dia 28.

Assinantes da versão impressa do jornal terão acesso gratuito. Aqueles que não são assinantes terão acesso a 20 artigos de graça por mês. Se quiserem ler mais, terão que pagar.

A mensalidade para acesso digital ilimitado às notícias é de US$ 15. Por esse valor, os clientes poderão ler o conteúdo no site NYTimes.com e por meio de um aplicativo para smartphones.

“Nossa decisão de começar a cobrar pelo acesso digital irá resultar em outra fonte de receita, fortalecendo nossa habilidade de continuar a investir em jornalismo e inovação digital”, disse o chairman e publisher do The New York Times, Arthur Sulzberger Jr., em comunicado.

