News Corp em busca de recuperação - Link - Estadão

Depois de escândalo de grampos telefônicos em tabloide da empresa, grupo vai elevar seu programa de recompra de ações para US$ 5 bilhões

NOVA YORK – A News Corp planeja recomprar US$ 5 bilhões em ações nos próximos 12 meses, em um esforço do grupo de mídia para recuperar o valor de seus papéis em bolsa depois da forte queda pelo escândalo relacionado a grampos telefônicos na Inglaterra.

—-

As ações da empresa do magnata Rupert Murdoch subiam quase 1% nesta terça-feira, 12.

A companhia, que é dona da rede de televisão Fox, do Wall Street Journal e de jornais britânicos no centro de um caso de grampos telefônicos, anunciou nesta terça que irá elevar o programa atual de recompra de ações que tem remanescente de US$ 1,8 bilhão para US$ 5 bilhões. Isso representa cerca de 16% do valor de mercado da companhia.

Na semana passada, investidores sugeriram que a News Corp deveria fazer a recompra de ações em vez de buscar a aquisição de US$ 14 bilhões da operadora de TV via satélite BSkyB.

O escândalo de grampos telefônicos, que começou no agora extinto tabloide News of the World, levantou dúvidas sobre o sucesso na tentativa de compra da BSkyB.

Analistas estimam que a News Corp tenha cerca de US$ 13 bilhões em caixa e que parte disso irá para a recompra de ações.

/ Yinka Adegoke e Jennifer Saba (REUTERS)