News Corp não gosta do iPad - Link - Estadão

A venda de aplicativos de jornais para aparelhos como o iPad, da Apple, está canibalizando as vendas de jornais físicos, afirmou James Murdoch, vice-presidente operacional da News Corp da Europa e na Ásia, nesta sexta-feira, 12.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A News Corp fechou o site gratuito do diário Times, de Londres, em junho deste ano. O Times, sua versão dominical Sunday Times e o News of the World — tablóide mais vendido do Reino Unido, também da News Corp — estão disponíveis na internet apenas para assinantes.

A unidade de jornais britânica da News Corp, News International, informou neste mês que as publicações perderam até 90% de seus leitores online e hoje têm 105 mil leitores pagantes, incluindo clientes dos aplicativos dos jornais para iPad e Kindle, e-reader da Amazon.

A indústria está de olho nos resultados da medida da News Corp, uma vez que vem perdendo leitores e receita com publicidade para fontes gratuitas de informação e por isso busca novos modelos de negócios para a era digital.

O presidente-executivo da companhia, Rupert Murdoch, pai de James, já se referiu ao iPad como um marco de grandes mudanças para a indústria, e muitos no setor concordam, graças à tela grande do iPad, sua alta resolução e capacidade para ferramentas interativas.

/ REUTERS