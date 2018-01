Nexus 4; do Google; chega ao Brasil - Link - Estadão

Smartphone Android ‘puro’ custará R$ 1.699 e traz a versão mais recente do sistema Jelly Bean 4.2

SÃO PAULO – O Google promoveu nesta quarta-feira, 27, o lançamento de seu smartphone Nexus 4 no Brasil. O evento contou com a presença do vice-presidente global de produtos Android, o brasileiro Hugo Barra, sublinhando a importância do País na estratégia mundial da empresa.

O Nexus 4 é fruto de uma parceria do Google com a LG, que cuida do hardware. Ele vem com a última versão da plataforma Android, 4.2, e tem como uma de suas maiores vantagens o fato de ser um Android “puro”, sem as adaptações que fabricantes e operadores de telefonia fazem em outros modelos. Barra ressaltou a integração total do aparelho com os produtos Google, como Google Now, Google Books e Gmail.

O Link testou o aparelho nesta semana. Seu processador, com quatro núcleos e 1,5 GHz, faz do Nexus 4 um smartphone muito rápido. A bateria é um dos pontos fracos, acabando em menos de um dia de uso intenso.

A câmera tem 8 MP e conta com o recurso Photo Sphere (do Android 4.2), que permite fotos que pegam todos os ângulos de um ambiente (como no Street View). Para conseguir um resultado bem feito, porém, é necessária muita habilidade.

O Nexus 4 é leve e agradável de segurar. Traz frente e verso com Gorilla Glass, espécie de vidro mais resistente. Mesmo assim, agora são duas faces com risco de trincar numa queda, e esta é de fato uma das principais reclamações dos usuários no exterior.

As vendas no Brasil começam nesta mesma quarta-feira. O preço sugerido é de R$ 1.699. O aparelho poderá ser encontrado nos sites e nas lojas físicas do Ponto Frio e da Fast Shop, e no site das Lojas Americanas. Na Fast Shop, ele sai por R$ 1.516,79 à vista e no Ponto Frio, por R$ 1.529 no pagamento em boleto bancário ou débito online.

Só a versão de 16 gigabytes estará disponível por aqui. Nos EUA e Europa, existe também um modelo de 8 gigabytes.

Confira o teste completo do Link no Nexus 4 na edição impressa da próxima segunda-feira, 1.

