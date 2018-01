Nexus 5 chega ao Brasil até março - Link - Estadão

SÃO PAULO – A LG confirmou que o Nexus 5, nova versão do aparelho “puro Android” produzido pela fabricante sul-coreana em parceria com o Google, chegará ao Brasil até março do ano que vem, mesmo período em que modelo anterior foi lançado no País neste ano. A LG não informou a data precisa, nem o preço sugerido do aparelho.

O Nexus 5 começou a ser vendido no fim de outubro nos Estados Unidos por US$ 349 para a versão de 16 gigabytes de armazenamento e US$ 399 para a versão de 32 gigabytes. O aparelho vem nas cores preto e branca com um novo chip Snapdragon 800 do tipo ARM de quatro núcleos. Traz duas câmeras, a traseira com 8 MP e a frontal com 1,3 MP, e vem com NFC.

Em comparação com o modelo anterior, o Nexus 5 vem agora com 4G, é vendido apenas com 16 ou 32 GB (antes era 8 ou 16 GB), o processador saltou de 1,5 GHz para 2,3 GHz, o peso caiu de 139 para 130 gramas, a tela aumento de 4,7″ para 5″ e a bateria que subiu de 2100 para 2300 Mah. Além disso, em termos de design, a parte traseira de vidro foi trocada por plástico.

Chocolate

O sistema operacional do Nexus 5 já é o Android 4.4, a nova edição que levou o nome de KitKat. A famosa marca de chocolate continua uma tradição da plataforma de ter nomes de sobremesas. É a primeira vez, porém, que o nome de um produto é utilizado, resultado de uma parceria do Google com a Nestlé.

Entre as novidades anunciados no blog da empresa está um novo “modo imersivo”, que esconde todos os elementos da tela exceto o conteúdo que o usuário estiver vendo ou lendo, útil para leitura de livros, jogos e vídeos. O novo aplicativo de Hangouts agrupa mensagens de SMS, MMS, chats e chamadas de vídeo num lugar só.

No comunicado, o Google fala em “atingir o próximo bilhão de usuários” do Android (em setembro,quando a parceria com o Kit Kat foi anunciada, a empresa divulgou o número recorde de 1 bilhão de usuários). Para esse fim, o sistema agora promete rodar confortavelmente mesmo em aparelhos com memória RAM baixa, de até 512 MB. Assim, segundo o Google, “as últimas novidades do Android 4.4 [estarão] ao alcance do próximo bilhão de usuários”.