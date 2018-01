Nexus 7; o possível tablet do Google - Link - Estadão

Tablet de sete polegadas que roda versão inédita do Android deverá ser lançado nesta semana, durante o Google I/O

Alguns sites já dão como certo: o Google lançará um tablet durante o I/O, conferência de desenvolvedores que acontece nesta semana em São Francisco, nos EUA.

—-

Assim como outras empresas de tecnologia, o Google reserva seus grandes lançamentos para serem anunciados durante a conferência. Em 2010, a empresa apresentou a Google TV; no ano passado, foram lançados os Chromebooks.

Por isso, seria natural a empresa lançar um outro hardware na conferência deste ano. E, ao que tudo indica, o produto será um tablet de 7 polegadas, equipado com o Android Jelly Bean (a última versão do sistema, que provavelmente também será anunciada durante a conferência). É o Android 4.1.

O produto já teria até nome: Nexus 7.

A notícia vem do Gizmodo Australia, que deu de cara com um documento que continha detalhes sobre o lançamento. O tablet, feito pela Asus, roda um processador quad-core de 1.3Ghz, 1GB de RAM e duas opções de armazenamento: 8GB ou 16GB. O processador é equivalente ao do novo iPad, mas a resolução da tela ainda é mais baixa (1280×800, contra 2048×1536 do concorrente da Apple).

O Nexus 7, porém, terá novidades exclusivas do Android: o NFC, tecnlogia de transferência de dados por contato próximo, e o Google Wallet, que habilita o aparelho para pagamentos.

A maior vantagem do Nexus 7, porém, é o preço: US$ 199 (8GB) e US$ 249 (16GB). Isso o torna um possível problema para o Kindle Fire, tablet 7” da Amazon que custa US$ 199 e foi sucesso de vendas nos EUA. E também o diferencia do iPad (o mais barato custa US$ 499).

A confirmação, porém, será apenas durante o evento. Mas o Google sabe que o anúncio vai dar o que falar – tanto é que já disponibilizou uma ferramenta para os sites fazerem cobertura ao vivo da apresentação de abertura.

O I/O começa na quarta-feira, 27, e vai até sexta, 29.