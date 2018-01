Nike confirma que vai produzir tênis do filme 'De Volta para o Futuro' - Link - Estadão

FOTO: Divulgação / Nice-Kick FOTO: Divulgação / Nice-Kick

SÃO PAULO – A Nike atiçou a internet em 2011, ao lançar um vídeo mostrando uma versão real do tênis Nike Air Mag, modelo que o personagem Marty McFly (vivido por Michael J. Fox) usava no filme De Volta para o Futuro.

Em um evento de inovação na Califórnia, o designer da Nike Tinker Hatfield veio a público dizer que o modelo será fabricado e vendido este ano para celebrar o filme, que se passa em 2015 e sugere uma série de inovações tecnológicas que estariam disponíveis neste ano.

Para quem não se lembra, o sapato de McFly tinha cadarços automáticos que se ajustavam ao pé assim que os tênis eram calçados.

Ainda não há informações sobre a data de lançamento ou do preço dos tênis. O designer disse apenas que ainda “há 11 meses e dois terços de um mês em 2015″, o que não parece ser um indício de que o tênis vá chegar às lojas no curto prazo.

Skate Voador

Importante lembrar que no ano passado a startup americana Arx Pax lançou no Kickstarter uma campanha para financiar o Hendo Hover, um skate flutuante semelhante ao do filme, outra inovação tecnológica mostrada no longa.

A empresa pediu US$ 250 mil e arrecadou o dobro. O produto é previsto para chegar ao mercado no dia 21 de outubro deste ano, a mesma data em que Marty McFly chega no futuro. Não é de se duvidar que a Nike também aproveite a data para lançar o Nike Air Mag.