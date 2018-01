Nikon diz que vendas no semestre superaram expectativas - Link - Estadão

Presidente afirma que companhia ainda não foi atingida por crise da zona do euro

TÓQUIO – As vendas e o lucro operacional da Nikon entre abril e setembro superaram as expectativas da companhia graças ao bom desempenho da divisão de câmeras, enquanto pedidos adiantados por um novo modelo também foram melhores que o esperado, afirmou o presidente da companhia nesta quarta-feira, 5.

Makoto Kimura disse à Reuters que a segunda maior fabricante mundial de câmeras com lentes intercambiáveis depois da Canon ainda não registrou um esfriamento nas vendas decorrente da crise de dívida na zona do euro, mas acrescentou que está preocupado com uma possível desaceleração entre outubro e março.

“Não estamos vendo mudanças inesperadas neste ponto”, disse ele. “Mas, com as câmeras, será importante ver o que acontece no período de compras entre novembro e dezembro. Há alguma evidência de que os comerciantes estão adiando suas compras”.

O executivo acrescentou que as vendas de câmeras tendem a ser relativamente imunes às mudanças no cenário econômico, mas que uma desaceleração acentuada afetaria a companhia.

A Nikon deve apresentar os resultados do período de junho a setembro em 4 de novembro, na mesma época em que os outras fabricantes japonesas de produtos eletrônicos. Várias delas disseram enfrentar um cenário econômico difícil antes da temporada de compras de final de ano.

O iene chegou ao maior nível em relação ao euro na terça-feira, derrubando o valor das vendas na Europa, enquanto o dólar está a menos de 77 ienes. A Europa respondeu por 23% das vendas da Nikon no último ano fiscal e os Estados Unidos, por até 27%.

