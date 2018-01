Nintendo + Google - Link - Estadão

A Nintendo está ajudando o Google a criar um jogo para Wii em que os participantes competem tentando adivinhar os termos mais populares das buscas pelo site. O game, chamado de Ando Kensaku, será lançado no Japão em 29 de abril e não tem previsão se estreia no resto do mundo.

Os jogadores podem jogar offline escolhendo opções de palavras e frases em um banco de dados. No modo online, é possível baixar desafios baseados no que está sendo pesquisado no Google naquele momento.

Achou estranho? Então, olha a trilha sonora do jogo.

Interface do jogo/ Foto: Reprodução