Nintendo abre as cartas com o Wii U - Link - Estadão

Nova plataforma chegará ao mercado americano em 18 de novembro; não há previsão para América Latina

Por João Coscelli, do Modo Arcade

SÃO PAULO – A Nintendo apresentou nesta quinta-feira, 13, a versão definitiva de sua nova plataforma, o Wii U, conhecido desde a feira de 2011. O console terá duas versões – uma mais simples e outra com mais capacidade e acessórios – que chegarão ao mercado dos Estados Unidos em 18 novembro ao preço de US$ 299 e US$ 349 (cerca de R$ 600 e R$ 700, desconsiderando impostos e outros custos) respectivamente. Não há data oficial de lançamento na América do Sul, pelo menos por enquanto.

Com seu mais recente “console família”, a empresa larga na frente na corrida da nova geração, já que Sony e Microsoft – e qualquer outra empresa que se arrisque a entrar na briga com essas três – devem apresentar seus novos projetos somente em 2013.

