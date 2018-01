Nintendo ainda vê vida útil para o Wii - Link - Estadão

A Nintendo, confiante que o Wii vai superar as rivais Microsoft e Sony, disse não sentir pressão nenhuma para reinventar a plataforma pioneira de games com sensor de movimento.

O presidente da empresa, Satoru Iwata, disse que apesar do crescimento nas vendas ter diminuído, ainda há vida útil para o console, e que atualizações de games populares como Metroid, Donkey Kong e Wii Party vão continuar tirando o Wii das prateleiras.

Mas a Nintendo reconhece a importância de se associar antes às produtoras de games, como nas parceria feitas para o 3DS – o aparelho móvel de gaming 3D anunciado na terça.

“Não acho que há necessidade imediata de substituir o console. Mas é claro que, em algum momento no futuro, essa necessidade vai surgir,” disse Iwata através de um tradutor na E3, em Los Angeles.

“Atualmente, não sabemos quando no futuro essa necessidade irá surgir.”

O Wii – que emprega um controle que dubla tudo, de raquetes de tênis a tacos de baseball nos jogos – popularuzou o jogo através de sensores de movimento e trouxe os jogadores casuais para o mercado dos games no último ano.

Mas esse sucesso foi diicil de obter, disse Iwata.

“Quando lançamos o DS e o Wii, pouquíssimas pessoas pessaram que teríamos o sucesso que alcançamos. Por causa disso, a Nintendo não teve escolha senão criar ela mesma mercado para essas duas plataformas,” explicou.

“Então, quando a hora de lançar uma nova plataforma chegar e nós formos capazes de angariar apoio de outras produtoras junto com nossas iniciativas, seremos capazes de criar um ambiente muito saudável para essa plataforma.”

Que comecem os jogos!

Na segunda, a Microsoft anunciou que vai começar a vender o Kinect, seu sistema de sensores de movimento para games, no dia 4 de novembro.

Na terça, a Sony anunciou que sua plataforma de sensor de movimento, o Move – que vai competir com o Wii e com o Kinect – vai começar a ser vendida no dia 15 de setembro.

A manobra da Microsoft nesse mercado tem como alvo, assim como o Wii, os jogadores casuais, e quer trazer mais donas de casa à população de gamers, aumentando o mercado além do público tradicional.

Mas alguns analistas argumentam que sucessos de vendas como ‘Tom Clancy’s Aplinter Cell: Conviction’ ou ‘Red Dead Redemption’ provam que bons números de vendas se devem mais aos jogadores hardcore.

Isso é verdade já que a economia faz com que os jogadores casuais pensem duas vezes antes de comprar um jogo, diz o analista Todd Greenwald, da Signal Hill. “O motivo para comprar um Wii mudou drasticamente nos últimos seis meses,”, disse. “As pessoas que ainda compram games são os aficionados, e o aficionado vai comprar um Xbox 360 ou um PS3.”

“Eu diria que a Microsoft e a Sony vão ter um belo aumento de vendas em três ou seis meses em comparação ao Wii.”

Em resposta a uma pergunta sobre o aumento de vendas do PS3, o presidente da Nintendo na América, Reggie Fils-Aime, disse: “É fácil falar em crescimento quando você trabalha com uma base muito pequena.”

“O fato é que quando você olha para o número absoluto de unidades vendidas, é claro que nosso ritmo é dramaticamente melhor do que o de qualquer concorrente”, ele disse. “O número absoluto de vendas vem aumentando em nosso favor.”

A Nintendo disse que novos games para o Wii nos p´roximos meses incluem hits como “Lelegnd of Zelda” e “Donkey Kong”, bem como “Just Dance 2″, e uma nova versão de “007 – GoldenEye”.