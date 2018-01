Nintendo aposta em videogame 3D para crescer - Link - Estadão

O Nintendo 3DS exibido em setembro no Japão. Foto: Tory Hanai (Reuters)

A Nintendo aposta em seu videogame móvel 3D para retomar o terreno perdido para suas concorrentes Sony e Microsoft no mercado.

A expectativa é de que o Nintendo 3DS, que deve ser lançado no começo de 2011, faça o que até agora nenhuma tela de 3D, seja de cinema ou as caríssimas televisões de tela plana conseguiram fazer até agora: trazer a experiência de ver imagens e vídeos em 3D sem óculos especiais.

“O Nintendo 3DS fornecerá uma experiência de videogame que essas outras companhias não fornecem. Isso será uma enorme vantagem competitiva”, disse o presidente da Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, à Reuters em recente entrevista.

A Nintendo, que vinha registrando recorde de lucro nos últimos três anos devido às vendas dos populares consoles Wii e DS até março de 2009, agora enfrenta uma difícil temporada de vendas de Natal. A nova versão do sistema DS não estará pronta a tempo de pegar este que é o período de mais vendas no varejo do ano, e a empresa já prevê ter seu menor lucro anual em cinco anos.

// Liana B. Baker (Reuters)