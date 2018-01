Nintendo baixa preço do console portátil 3DS - Link - Estadão

Depois de registrar prejuízo operacional no trimestre, empresa diminui preço de aparelho em 40% para manter metas de vendas

O 3DS, que não requer óculos para a visualização de imagens em 3D, foi lançado em fevereiro no Japão. FOTO: Koji Sasahara/AP

TÓQUIO – A japonesa Nintendo apresentou o primeiro prejuízo operacional trimestral de sua história, anunciou um corte de preços em seu videogame portáteis 3DS e reduziu sua projeção de lucro anual para bem abaixo das previsões do mercado, sob efeito de vendas fracas e do iene forte.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O resultado fraco anunciado nesta quinta-feira, 28, confirmou os temores dos investidores de que a fabricante de videogames se concentra demais no hardware em um momento no qual o mercado está virando em direção ao software, com jogos para a internet e smartphones assumindo a posição de propulsores do crescimento no setor.

As vendas mais fracas do que as esperadas do portátil Nintendo 3DS e dúvidas de que ele venha a reproduzir o sucesso do console Wii atenuaram o entusiasmo pelas ações da companhia, que caíram em mais de 30% nos últimos três meses, ante alta de dois% no índice referência Nikkei.

A Nintendo manteve sua projeção anual de vendas para o 3DS, de 16 milhões de unidades, mas anunciou que vai reduzir o preço sugerido de varejo do aparelho a 15 mil ienes (US$ 192), uma redução de 40% que, segundo observadores do mercado, pode causar desvalorização ainda maior nas ações da empresa.

“Não é normal reduzir em 10 mil ienes o preço de um aparelho menos de seis meses após seu lançamento. Foi uma grande surpresa”, disse Yasuo Sakuma, gerente de investimentos da Bayview Asset Management.

O preço do aparelho nos Estados Unidos também será reduzido em quase um terço, para US$ 169,99.

“Sentimos que a mudança de preços e diversos lançamentos importantes de software, daqui até o final do ano, definitivamente produzirão uma mudança da situação”, disse o presidente Satoru Iwata em conversa com jornalistas em Osaka, em referência a títulos das séries Super Mario e Mario Kart que sairão para o 3DS antes do final do ano.

Como parte de sua transição a uma nova geração de hardware, a Nintendo este ano lançou o 3DS com o objetivo de derrotar a concorrência cada vez mais intensa de outras companhias, bem como dos fabricantes de tablets e smartphones.

A companhia registrou prejuízo operacional de 37,7 bilhões de ienes, ou cerca de US$ 483 milhões.

A companhia também cortou sua estimativa de lucro operacional para 35 bilhões de ienes (US$ 449 milhões), significando seu menor lucro desde 1985, ante previsão inicial de 171 bilhões de ienes (US$ 2,2 bilhões).

/ James Topham (REUTERS)